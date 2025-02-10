石炭産業に日本中が沸いた明治時代。北九州の炭鉱で腕と度胸ときっぷの良さでのしあがってゆく金五郎と、器量の大きさで彼と共に生きるマンを描いた『花と龍』。約70年前に書かれ、豪快かつ痛快な展開で何度も映像化された人気作が舞台に。劇場に屋台村!? 芝居小屋ムードで楽しめる豪快で痛快な義侠の物語。「この話が実話に基づいているのがまずすごいこと。明治時代に今の労働組合の基礎になる仕組みを作った人で、そこに興味が