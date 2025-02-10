日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「えっ！ウソ？マジで！？YOUのドッキリ！？ビフォーアフターSP！」。キャラ強YOUがどしどし空港に現れる95分で、はたしてどんな面白YOUに出会えるのか？ 【動画】トラブル発生？59歳の鉄人が「車いすマラソン世界大会」に挑む＆植毛YOUの気になるその後…成田国際空港で声