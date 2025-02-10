日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年2月3日〜9日）では、「無料ゲームチャート」1位に『Color Block Jam』、「有料ゲームチャート」1位に『Minecraft』がそれぞれランクインした。【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャートTOP10◆カラフルなブロックが登場するパズルゲーム『Color Block Jam』「無料ゲ