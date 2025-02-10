発がん性が指摘される化学物質「ＰＦＡＳ（ピーファス）」の一部について、消費者庁は１０日、ミネラルウォーターなどの飲料水に水道水と同じ水質基準を定める方針を有識者の対策部会で示した。基準の改正は来春が見込まれ、飲料メーカーは製品の検査や品質管理が義務付けられる。対象となるのは、製造する過程で殺菌や除菌が行われる飲料水。有害性が指摘されるＰＦＡＳの一種「ＰＦＯＡ（ピーフォア）」と「ＰＦＯＳ（ピーフ