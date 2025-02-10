「京都記念・Ｇ２」（１６日、京都）今年で１１８回を迎える伝統のＧ２。２１〜２３年は京都の改修工事に伴い、阪神で施行された。春のＧ１戦線に向けた前哨戦だが、ドバイ遠征を見据えたステップとしても定着。なお、明け４歳馬が直近１０年で１１連対と他世代を圧倒している。昨年の最優秀３歳牝馬チェルヴィニアが始動戦を迎える。１週前追い切りは、美浦Ｗの併せ馬で７Ｆ９７秒０−１２秒１を記録。１馬身先行し、直線は