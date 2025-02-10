「共同通信杯・Ｇ３」（１６日、東京）皐月賞トライアルではないが、直近１０年で１５年２着のドゥラメンテ、１６年ディーマジェスティ、２１年エフフォーリア、２２年２着ジオグリフ、昨年のジャスティンミラノが皐月賞制覇。クラシックに向けて、見逃せない一戦だ。数々のＧ１馬を輩出した出世レース。今年の主役は武豊×福永師のタッグで挑むネブラディスクだ。昨秋の京都新馬戦を３馬身差で完勝。直線で軽く気合をつけら