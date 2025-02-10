「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２３日、東京）２５年のＪＲＡ・Ｇ１開幕を飾るダート王決定戦。王者レモンポップの引退で、主役不在のダート界の今後を占う一戦に２３頭がエントリーした。フルゲートは１６頭。前哨戦の根岸Ｓを４馬身差で圧勝したコスタノヴァの勢いに注目。この勝利で東京ダートは５戦５勝と無類の強さを発揮するコース巧者。Ｇ１は初挑戦だが、舞台設定は申し分ない。砂の新王者誕生の予感が漂う。立ちはだ