アメリカのトランプ大統領は9日、アメリカンフットボールの王者決定戦・スーパーボウルを現職大統領として初めてスタジアム観戦しました。南部ルイジアナ州ニューオーリンズの試合会場にトランプ氏が姿を見せると、歓声とブーイングが入り交じるひと幕も。この会場に向かう大統領専用機でのトランプ氏のUSスチール買収計画を巡る新たな発言が波紋を呼んでいました。スーパーボウルの会場には、試合に出場する恋人の応援のため、歌