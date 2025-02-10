ロシアのペスコフ大統領報道官は10日、プーチン大統領が、中国で9月3日に行われる抗日戦争勝利80年の式典に参加する方針を明らかにした。タス通信が伝えた。【写真】ロシア前大統領「悲しいなら切腹を」北方領土めぐる岸田首相発言にロシアの駐中国大使も、中国の習近平国家主席が5月9日にロシアで開かれる対独戦勝80年の式典への招待を受けたと述べ、両首脳が互いの節目の式典に参加し、結束を確認することになる。ペスコ