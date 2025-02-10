月城かなと（34）ダイアン津田篤宏（48）諏訪部順一（52）が10日、都内で、ディズニーの実写映画「白雪姫」（3月20日公開、マーク・ウェブ監督）劇中歌＆プレミア吹替版キャストお披露目イベントに出席した。プレミア吹替版のキャストとして、月城は女王役、津田は7人のこびとのおこりんぼ役、諏訪部は魔法の鏡役を担当する。月城は「オーディションの返事がいつ来るのか分からなかったので、決まったと聞いて、声にならない叫びで