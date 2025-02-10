GTVニュース 任期満了に伴う神流町議選は１１日に告示されます。定数８に対し立候補を準備しているのは７人で定数割れとなり無投票の公算が大きくなっています。 任期満了に伴う神流町議選は１１日に告示されます。町の選挙管理委員会によりますと、定数８に対し、事前審査を済ませているのは現職６人、新人１人のあわせて７人です。合併後初の定数割れとなり２０２１年の前回選挙につづき無投票となる公算が大きくな