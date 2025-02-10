今月、創立１００周年を迎える桐生信用金庫の新しい本店が１０日にオープンしました。 桐生信用金庫の新しい本店は、桐生市錦町の旧本店を建て替え、オープンしました。外観は創業当時の本店をイメージしたレンガ調で、屋上には、不死鳥の風見鶏が飾られています。本店には、境野支店と休日も相談に対応する「Ｋｉｒｉｋｏｓ桐生」の機能を集約しました。店内には、桐生織が展示され、織物の町・桐生を表現して