みどり市役所笠懸庁舎 埼玉県八潮市で発生した道路の陥没事故を受け、みどり市は避難生活を送る近隣住民のために、エアーベッドや甘酒などの支援物資を届けたました。 みどり市は２０１５年に八潮市と災害時の相互応援協定を結んでいます。避難住民の支援は八潮市からの要望を受け行われたもので、快適な睡眠環境を確保するためエアーベッド２０台と電動空気入れ２つ、そして、みどり市で作られた甘酒を贈った