９日に投票が行われた前橋市議選で当選を果たした３８人に当選証書が付与されました。 当選証書付与式は前橋市役所で行われ、当選した３８人に市の選挙管理委員会の栗木信昌委員長から当選証書が手渡されました。 今回の前橋市議選には定数３８に対し過去最多となる５０人が立候補しました。当選者の内訳は現職２８人、新人１０人で新人は前回から４人増えました。 栗木委員長は「市民の総意を反映した行政を推進していくために