福岡県警筑紫野署は10日、筑紫野市美しが丘北交差点付近の道路上で同日午後3時半ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ男性からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50代くらいで身長165程度。灰色っぽい服装にハット帽を着用していたという。