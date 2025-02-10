2月14日は、バレンタインデーです。2025年も静岡県内ではこのバレンタインデーにちなんだユニークなイベントが行われています。 【写真を見る】蛇口からチョコが!「おもしろかった」バレンタインデー前に道の駅でユニークイベント 水族館では“ハート形”餌も ＜東部総局 竹川知佳記者＞ 「バレンタインを前に、函南町の道の駅ではこちらの、巨大な牛乳パックのある仕掛けが人気を集めてい