2月14日開幕する明治安田Jリーグ。今年こそJ2昇格を目指すJ3アスルクラロ沼津、選手、そしてサポーターの思いに迫りました。 【写真を見る】アスルクラロ沼津「今年こそは」J2昇格へいまこそ結束 県リーグ時代からのサポーターも後押し J3に参入して2025年で9シーズン目を迎えるアスルクラロ沼津。叶えたい夢があります。2年連続で終盤に失速し、J2昇格を逃してきました。 ＜アスル