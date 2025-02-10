格闘技イベントのオーディションに議員バッジを付けて出場した静岡県焼津市議の政倫審で、委員会は「条例違反」と結論づけました。当事者の石原孝之市議は「市議会全体に強烈に違和感を感じている」と述べました。 【写真を見る】議員バッジ付けて格闘技イベント“参加”は「条例違反」焼津市議会政倫審が結論付け 市議は「市議会全体に強烈に違和感」と不快感 焼津市議会の石原市議は2023年、格闘技イベント「ブレイキン