埼玉県八潮市で起きた道路の陥没事故を受け、浜松市が2月3日から行った下水道管の緊急点検について、市は10日、異常は見られなかったと発表しました。 この緊急点検は、浜松市が3日から7日までの5日間で、市内約3600キロメートルの下水道管のうち、規模の大きい下水道管約73キロメートル・マンホール56カ所について独自に行ったものです。 点検方法は、市の職員が車上から目視で路面のたるみや段差・陥没の有