静岡県の鈴木康友知事は2月10日、就任後初めてとなる2025年度の当初予算案を発表しました。県庁の組織再編も公表し、中期財政計画も初めて策定するなど鈴木県政のカラーが色濃く表れています。 【写真を見る】「スタートダッシュ」鈴木知事カラー色濃く 静岡県が“過去最大”一般会計1兆3723億円の当初予算案発表 ＜静岡県 鈴木康友知事＞ 「スタートダッシュ予算と命名。これからの4年間、本格的なス