女優の高石あかりが１０日、都内の劇場で行われた、ＴＢＳ系ドラマ「アポロの歌」（１８日スタート。火曜、深夜１・２８）の１話先行上映＆トークイベントにＷ主演を務めたｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利らと出席した。高石は、美肩や背中ををあらわにした、ぴっちりとしたゴージャスなドレス姿で、観客席後方から華やかに登場した。今作は手塚治虫原作をＳＦ青春ストーリーを現代解釈した、パラレル・ラブストーリー。物語は、