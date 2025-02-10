ニコンイメージングジャパンは2月10日、ZシリーズのミラーレスカメラやFマウントの一眼レフカメラ、Zマウントレンズの購入で最大70,000円をキャッシュバックする「Nikon Creators 応援 スプリングキャンペーン2025」を発表した。高性能モデル「Z8」は5万円キャッシュバックの対象となる期間中に対象製品を購入し、ニコンイメージングの会員登録と製品登録を行ったうえで応募した人に、最大70,000円をキャッシュバックする。応募は