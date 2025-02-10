船など洋上でけが人や病人が発生した際、応急治療や搬送にあたる、十管本部のヘリコプターの訓練が鹿児島市でありました。 洋上で患者を搬送しながら応急治療を行う十管本部のヘリコプター。「海のドクターヘリ」とも呼ばれています。 10日、十管本部が行った訓練には、鹿児島・熊本・宮崎の医療機関の医師・看護師ら28人が参加しました。 10日は、鹿児島から沖縄に向かう貨物船で急病人が発生した想定で、出