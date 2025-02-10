人口およそ6000人の奄美大島・龍郷町。50年前の2月10日、旧龍郷村から今の町に移行しました。節目にあわせ、町の新しいマスコットキャラクターが披露されました。 龍郷町の新しいマスコットキャラクターとして披露された「タッピィ」。龍郷町の「タツ」と、幸せを運んできてほしいとの願いを込めた「ハッピー」が由来です。 頭には龍と、町の花・ヒカンザクラをあしらい、龍郷柄の大島紬を身に着けています。