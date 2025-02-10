バスケットボールB2・鹿児島レブナイズ。この土日、東地区・信州との「東西上位対決」に臨みました。 東地区2位・信州と対戦した、西地区2位のレブナイズ。8日の敗戦から迎えた9日の第2戦。会場には過去3番目に多い、3620人のブースターが集まりました。 序盤、レブナイズは相手に正確な3Pシュートを許し、リードされる展開に。 11点ビハインドで迎えた第2クォーター中盤。流れを変