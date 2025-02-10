鹿児島県の奄美市出身で、樟南高校3年の福崎真逢輝選手。来月、大阪場所で大相撲デビューを果たします。小柄ながらも「相手に押し負けない身体」をつくるまでには、人一倍の努力がありました。 （福崎選手）「奄美大島に、自分が活躍して少しでも恩返しができればと思う。横綱を目指して頑張る」 樟南高校3年の福崎真逢輝選手。大相撲の幕下付け出し資格を高校生で初めて獲得し、この春、藤島部屋へ入門を決めました。 （