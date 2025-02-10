春ねむりが、新ビジュアルを公開した。関連記事：春ねむりが語る、Frost ChildrenとのコラボEPに刻んだ「天邪鬼」な精神デビュー時から続いていたロングヘアからバッサリと髪をカットし、ベリーショートヘアへと大胆なイメージチェンジ。これまでのイメージとは違う、新たな姿を見せている。今回のビジュアルは、枯れ木が広がる荒涼とした風景の中に、鮮やかなピンクの毛糸のようなテクスチャの衣装をまとった春ねむりが佇む。さら