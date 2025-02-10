吉川晃司が2025年2月8日9日、日本武道館にて「KIKKAWA KOJI 40th Anniversary Live Tour Final」を開催した。オフィシャルレポートを掲載する。【画像】吉川晃司、ライブ写真（全6枚）「40周年ツアー、すべて満員御礼です。ソールドアウトありがとうございます。雪で来られなかった方もいるようですが、その方々にも届くように思いを込めて、120パーセントで歌います」との言葉に、盛大な拍手が起こった。吉川晃司の『KIKKAWA KOJI