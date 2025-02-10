政務活動費ウォッチング香川県議会図書室（2023年11月) 市民団体・市民オンブズ香川は、県民の税金が適切に使われているかについて考えてもらおうと「県議の政務活動費をみんなでチェックする会」を16日に開催します。 市民オンブズ香川は、2015年から23年まで毎年、県民と一緒に政務活動費の使い道をチェックする「政務活動費ウォッチング」を開催するとともに、香川県議会に領収書類などのインターネット公開を求