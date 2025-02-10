６日、中国工芸美術館で開かれている特別展の会場。（北京＝新華社配信／于長華）【新華社北京2月10日】中国北京市の中国工芸美術館で春節（旧正月）をテーマとした特別展が開かれている。無形文化遺産の展示品120点以上のほか、玉器、彫刻、陶磁器、漆器、織物・刺しゅうなど600点（組）以上が全国から一堂に会した。3月2日までの会期中、来場者は切り絵細工や立体刺しゅう、拓本などを体験できる。６日、中国工芸美術館で