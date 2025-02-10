「プッチモニ」や「ココナッツ娘。」の元メンバーで、「アヤカ」の芸名で活動していたタレントの長手絢香（ながて・あやか）が、１０日に元「モーニング娘。」石川梨華のインスタグラムに登場した。先月１９日に４０歳の誕生日を迎えた石川は「あやかちゃん先日久しぶりに会えたお祝いもしてくれたよ」と書き出し、バースデープレートとともに撮影した仲むつまじい２ショットをアップ。「あやかちゃんとはちょこちょこ会