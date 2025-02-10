北陸新幹線の敦賀―新大阪間の延伸に関する与党整備委員会の西田昌司委員長（参院京都選挙区）らが10日、京都府庁で西脇隆俊知事や松井孝治・京都市長と面会した。知事と市長は地下水への悪影響などの懸念は変わらないとした上で、国側による沿線自治体などへの説明会開催には協力する考えを示した。西脇隆俊知事らとの面会後、取材に応じる西田昌司氏（右）と竹内譲氏=2025年2月10日午前11時4分、京都府庁、西崎啓太朗撮影面