乃木坂46に新加入した6期生11人のうち、「春組」5人が出そろった。10日、新たに5人の集合写真が解禁された。6期生のお披露目は6日からスタートし、YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で秋田県出身の矢田萌華（やだ・もえか＝17）、鹿児島県出身の瀬戸口心月（せとぐち・みつき＝19）東京都出身の川端晃菜（かわばた・ひな＝14）兵庫県出身の海邉朱莉（かいべ・あかり＝17）北海道出身の長嶋凛桜（ながしま・りお＝17）の動画が公開