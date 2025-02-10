2月10日 発売 価格：660円 Heartは、「ドラゴンボールZ 四星球グミポット」を2月10日に発売した。価格は660円。 「ドラゴンボールZ 四星球グミポット」は「ドラゴンボール」シリーズの作中に登場する「四星球」をモチーフとしたお菓子ポット。天面のフタが開く仕様となっており、中にはオレンジ色のみかんグミが6個入っている。サイズは90mm×90