【しらないこと研究会】 2025年冬 連載開始予定 マンガ「しらないこと研究会」の作者・つむみ氏は2月9日、自身のXにて同作の連載が再開することを明らかにした。 「しらないこと研究会」は今冬、「週刊少年チャンピオン」にて短期集中連載予定。同作はホロライブ所属のVTuberユニット「不知火建設」を、“学パロ”設定でマンガ化した作品。尾丸ポルカさん、さくらみこさん、不