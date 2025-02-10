台湾の地で岡田紗佳が魅せるオトナな表情岡田紗佳写真集『嶺上開花』（宝島社）よりプロ雀士、タレント、モデル、さまざまなジャンルで輝くMリーグに咲く花・岡田紗佳（おかだ・さやか）が、3月14日（金）に発売される4th写真集のアザーカットを2月10日（月）発売『週刊プレイボーイ8号』のグラビアでどこよりも早く公開。台湾の地で彼女が魅せるオトナな表情が尊く、まぶしい。＊＊＊■多方面で活躍中。現在の目標は？――3