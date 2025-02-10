※2月20日、東証グロース市場に上場予定のフライヤー [東証Ｇ]は10日、公開価格を発表した。 ●フライヤー 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：2月20日 事業内容：ビジネス書の要約サービス「flier」・「flier business」 の開発・運営 公開価格：680円 仮条件：590円～680円 想定発行価格：660円 上場時発行済み株式数：331万8760株