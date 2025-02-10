ESSEonlineに掲載された記事のなかから、2月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！子どもの独立を機に、ひとり暮らしを始めた50代のようさん。「シンプリストのおひとりさま生活」として築36年の賃貸アパートでの日々の暮らしをInstagramで情報発信しています（フォロワーは3.5万人）。ひとり暮らしになって手放したものについて語ります。※ 記事の初出は2024年2月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。暮らしがコンパクト