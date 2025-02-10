●ＴａｌｅｎｔＸ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：3月18日 事業内容：クラウドベースのタレント・アクイジション（人材獲得） ソフトウェア・プラットフォーム「My Series」の開発 及び提供、その他関連事業 仮条件決定日：2月26日 想定発行価格：750円 上場時発行済み株式数：550万8500株 公募：5万株 売り出し：165万5100株 オӦ