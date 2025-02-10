北海道・小樽にある、かまぼこメーカーの『かま栄』。名物の『パンロール』や、職人の技が光る多種多様なかまぼこはどれも絶品です！そんな『かま栄』では、製造過程を無料で見学できる『工場見学』が人気を集めています。 今回は、かまぼこができるまでの秘密に迫る『かま栄』の工場見学についてご紹介します。 まさかの無料！「かま栄」の工場見学 画像：北海道Likers 100年以上の歴史を持つ老舗『か