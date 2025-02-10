2月10日に、株主優待制度について拡充や変更を発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更―――――――――――――― シマダヤ [東証Ｓ]決算月【3月】2/10発表 基準日26年3月末以降は100株以上を「6ヵ月以上継続保有」する株主を対象とする。 ニデック [東証Ｐ]決算月【3月】2/10発表 「ニデックオルゴールショ&#12