節約献立が人気の料理家りなてぃさん。今回は、節約の達人であるりなてぃさんに、買い物テクを教えてもらいました。その名も「アドリブ買い」！りなてぃさん流のアドリブ買いを実践すれば、食費がグングン下がります。アドリブ買いの秘密とポイントを解説します！“アドリブ買い”とは？献立と必要な食材のメモをベースに、スーパーで安い食材を見きわめ、献立に使う食材をアドリブで組み替える節約買い物術のこと。買い物の仕方