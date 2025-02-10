俳優の吉柳咲良が10日、都内で開催されたディズニー映画『白雪姫』（3月20日公開）劇中歌＆プレミアム吹替版キャストお披露目イベントに出席。白雪姫そのものの衣装を身にまとい、劇中歌「口笛ふいて働こう」と「夢に見る〜Waiting on a wish〜」の2曲を披露した。歌唱後は「2曲ともリハーサルの時より上手に歌えました」と屈託のない笑顔を見せた。【全身ショット】美しすぎる…！白雪姫衣装でオーラあふれる吉柳咲良先んじて