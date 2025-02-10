石破総理とアメリカ・トランプ大統領の初の日米首脳会談が行われました。その舞台裏などについてお伝えしていきます。【写真を見る】トランプ大統領へのお土産は石破総理の地元・鳥取の「金の兜飾り」「本当にナイスガイ」「また会って話したい」初の首脳会談でお互いに好印象?齋藤慎太郎キャスター:現地時間7日に行われた日米首脳会談。「日米関係の新たな黄金時代を追求する決意を確認」などと明記した共同声明を発表しました。