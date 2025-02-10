ｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利が１０日、都内の劇場で行われた、ＴＢＳ系ドラマ「アポロの歌」（１８日スタート。火曜、深夜１・２８）の１話先行上映＆トークイベントにＷ主演を務めた高石あかり、共演の西垣匠らと出席した。今作は手塚治虫原作をＳＦ青春ストーリーを現代解釈したパラレル・ラブストーリー。２年ぶりのドラマ主演となる佐藤は、幼少期に起きたトラウマで愛を軽蔑して生きる大学生を演じた。仕上がりに佐藤は