TBS火曜ドラマ枠で放送中の『まどか26歳、研修医やってます！』では、研修医たちの成長が描かれるだけでなく、患者側からでは知りえない多くの医療現場のリアルも描かれる。【写真を見る】救命救急が抱える働き方へのジレンマ。最前線に立つ竹内一郎医師が感じる医療現場の実情本作の医療監修を務めるのは、これまでにも『Get Ready!』『VIVANT』（いずれもTBS系）の医療監修を行った、横浜市立大学救急医学教室・主任教授であり、