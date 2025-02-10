この日のイベントは、西武新宿ペペ前広場で行われ、約1800人の観客が詰めかけた。二人は、名前ののぼりの前に立っており、上から観客を見下ろす形に。佐野勇斗は通行人も含めた大勢の観客に向け「新宿、こんにちは〜！！」と元気いっぱいで、「今日は、みんなでたくさん宣伝するぞ〜」と叫んでいた。目黒蓮、“宝物”に「つらい時に支えてもらった」本作について、映画館の大音量で聞いてほしいセリフについて質問も。佐野が「えっ