女優吉柳咲良（20）が10日、都内で、ディズニーの実写映画「白雪姫」（3月20日公開、マーク・ウェブ監督）劇中歌＆プレミア吹替版キャストお披露目イベントに出席した。同作のプリンセスを担当する吉柳はドレス姿で登場すると、オーケストラ演奏に併せ劇中歌「口笛ふいて働こう」を歌唱。会場は水を打ったように静まって聞き入り、歌い終わると拍手に包まれた。白雪姫役が決まった連絡は「年始にマネジャーさんから『決まったらし