【モデルプレス＝2025/02/10】HYBE傘下レーベル・ADORが10日、韓国の5人組ガールズグループ・NewJeans（ニュージーンズ）から名称を変更した「NJZ」（エヌジェージー※ハングル読みでは『エンジェイジー』）について、これまで通りの名称を使用するように報道陣へ要請した。【写真】NewJeans、改名後の新ビジュアル◆ADORが声明 NewJeansのグループ名使用を報道陣に要請同社は「ADORより報道関係者の皆様へのお願い｜NewJeansのグ