共働きの夫婦であれば、割合の大小はあれど「分担制」を導入している家庭も多いのではないでしょうか。ただ、どちらかが多忙であったり都合が合わない時は円滑に進まない時もあるかもしれません。今回は、筆者の知人A子から聞いた、分担制の家事を疎かにする夫を成敗したスカッとエピソードをご紹介します。 家事は分担制 お互いに仕事で多忙の中、「疲れている」なんて理由で家事をしないのは言語道断です。そん